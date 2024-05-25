شكرا لقرائتكم خبر غرفة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت نسبة 99.8% في معايير الغرف، الذي صدر أخيرا من اتحاد الغرف السعودية، وذلك حسب المعايير المعتمدة من وزارة التجارة 2023.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بناء على دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحقيق التطور المتسارع في النشاط الاقتصادي الذي يواكب رؤية المملكة 2030، والسعي المتواصل في التطوير المستمر لأدائها، لتعظيم الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص ونموه، والوقوف على مناطق التحسين.

بدوره، أفاد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، بأن الغرفة تعتمد في أعمالها على التقييم الذاتي المستمر، وهو الأمر الذي يساعد على تطوير أعمالها.

مبينا أن التقييم يركز على مدى فاعلية الخدمات والبرامج التي تقدمها الغرفة لمشتركيها، والتي تتضمن تقديم الاستشارات، والتدريب، والمعلومات الاقتصادية.