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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 260 فرصة استثمارية موقتة، طرحتها أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، في مواقع متعددة خلال موسم صيف العام الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل كثيرا من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية، ودور الإيواء المتنقلة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.

وأكد أن الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم الصيف للعام الحالي، وضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.