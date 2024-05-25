شكرا لقرائتكم خبر 260 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل كثيرا من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية، ودور الإيواء المتنقلة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.
وأكد أن الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم الصيف للعام الحالي، وضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر 260 فرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.