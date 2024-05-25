تعاونية الجوف

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد الفاضل، أن الجمعية تحقق هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة بين 450 جمعية تعاونية بمختلف مناطق المملكة.
فيما جاء تحقيق الجمعية الجائزة في مسار خدمة المساهمين، كون الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب ألفي مستفيد في مجالات عدة.
وتسهم الجمعية التعاونية بمنطقة الجوف منذ ما يزيد على 59 عاما في تقديم الخدمات للمساهمين في أنشطة مختلفة، منها: معصرة زيتون الجوبة التي تقدم خدمة إنتاج زيت الزيتون للمساهمين لما يزيد على 1000 مساهم سنويا، إضافة إلى خدمة الأعلاف التي توفرها للمساهمين، وخدمة العقارات، وخدمة الأدوات الزراعية.
كما تسعى عبر مشروعات مستقبلية لتطوير هذه الخدمات بإنشاء مصنع كبس الزيتون، ومصنع إنتاج شرائح الزيتون، ومصنع كبس الخضراوات.
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