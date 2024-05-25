شكرا لقرائتكم خبر الانتهاء من التصميم النهائي للمربع الجديد بحلول الربع الثالث 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كشفت شركة تطوير المربع الجديد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع بحلول الربع الثالث من 2024، دعت شركات التصميم في المملكة والمنطقة والعالم، للمشاركة في تنفيذ أعمال الأيقونة المعمارية في وسط المربع الجديد «المكعب».

وتمثل هذه الدعوة فرصة لشركات التصميم والهندسة الرائدة، للإسهام في إنجاز وجهة حضرية تحولية هي الأولى من نوعها في العالم، تُعيد تعريف الهندسة المعمارية والاستدامة والتطور التقني، وتعزز مسارات التنمية الحضرية في المملكة، ومستقبل عاصمتها خلال تنويع الاقتصاد، وخلق بيئة نابضة بالحياة، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

كما تمثل أيضا خطوة مهمة إلى التقدم في مسيرة إنشاء المكعب الأيقوني، الذي يُعد القلب النابض لوسط المربع الجديد، وبوابة إلى عالم آخر يضم أحدث التقنيات.

وقد حققت شركة تطوير المربع الجديد حتى اليوم كثيرا من الإنجازات، في رحلتها لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس، وأحرزت تقدما كبيرا في إرساء ملامح المراحل الأولية في التصميم والتأسيس، وتتطلع إلى الانتهاء من التصميم النهائي بحلول الربع الثالث من 2024.

كما أنجزت أعمال الحفر لنحو 5 ملايين متر مكعب، إلى جانب تطوير الأساسات للبدء في أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتستعد شركة تطوير المربع الجديد، حاليا، للدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في خدمات التصاميم الهندسية المتعددة التخصصات، ومع الكيانات الشهيرة في مراجعة التصاميم، وتقديم خدمات هندسية عالية الجودة.

كما تعمل على تحقيق شراكات مع الجهات التي تقدم خدمات الإشراف على مراحل البناء، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرص مهمة للشركات المبتكرة وذات الرؤى المشتركة، التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل المشهد الحضري المستقبلي لمدينة الرياض.

وضمن هذا الإطار، تدعو الشركة المقاولين المهتمين بالإسهام في تنفيذ هذا المشروع المبتكر، إلى زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على المعلومات ومتطلبات وشروط التسجيل، خلال صفحة تسجيل الموردين الخاصة بالشركة على الرابط التالي: https://newmurabba.com/en/partner-with-us/partner-overview/become-our-vendor/.

وتعد هذه الدعوة فرصة مهمة أمام المقاولين للإسهام في المشروع الذي سيصبح رمزا عالميا للتميز المعماري والإنشائي، وسيفتح المجال للمشاركة في بناء إرث يُلهم الأجيال المقبلة، ويؤدي دورا رائدا في مستقبل المملكة العربية السعودية، مع الإسهام في تطوير وجهة عالمية المستوى تجسد تطلعات رؤية 2030.

وتتطلع شركة تطوير المربع الجديد إلى العمل مع شركائها، لاستكشاف الأساليب والحلول المبتكرة التي من شأنها إنجاز «المكعب»، وإيجاد أيقونة مزدهرة ومستدامة لمدينة الرياض والعالم.

يذكر، أن المكعب سيكون إحدى الأيقونات العالمية، إذ تبلغ أبعاده 400 متر (الارتفاع، والطول، والعرض) وسيقع في قلب العاصمة الرياض.