117 حالة تستر تجاري في أبريل.. وإحالة المخالفين للتحقق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الزيارات التفتيشية التي نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في أبريل من العام الحالي، نحو 117 حالة اشتباه بجريمة التستر التجاري.

ونفذ البرنامج الوطني 6663 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال أبريل 2024، وذلك استنادا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

وأشار البرنامج إلى أن الزيارات استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.

وأوضح أنه تم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، إذ تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).

جولات مكافحة التستر التجاري في أبريل

تنفيذ 6663 زيارة تفتيشية.

ضبط 117 حالة اشتباه.

الزيارات شملت أنشطة: