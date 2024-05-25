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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل قدمت بالشراكة مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو السعودية، دورة «التقييم الاختبارات ومنح الشهادات للبحارة»، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاع النقل البحري بالمملكة.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، في تأهيل المختبرين المعتمدين من قبل المختصين في القطاع البحري، تلبية لمتطلبات الهيئة العامة للنقل للمختبرين ومانحي الشهادات البحرية التخصصية، إذ تهدف الدورة إلى تحسين كفاءة ومهارات البحارة، والإسهام في تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز جودة وتميز الخدمات التدريبية البحرية المقدمة في القطاع البحري.

يذكر، أن أكاديمية الوطنية البحرية لتدريب البحري بأرامكو السعودية حصلت على اعتماد «الهيئة العامة للنقل» لهذه الدورة، بعد استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بدليل المنظمة القياسي للدورة، ومتطلبات الاعتماد البحري بالهيئة.