موديز تؤكد تصنيف المملكة عند«A1»مع نظرة مستقبلية إيجابية

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وأكدت الوكالة في تقريرها، أن تصنيف المملكة جاء نظير ما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت موديز في تقريرها، أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، إذ تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
وتطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي، وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
تقرير «موديز» للمملكة
- التصنيف الائتماني «A1».
- النظرة المستقبلية «إيجابية».
- ما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ 2016.
- فاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، الداعمة لاستدامة التنوع الاقتصادي.
- انعكاس للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية.
- انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
- اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات.
- مركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
- استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة، يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.
- دقة ونموذجية تصميم المشاريع وتسويقها على مراحل محددة، يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
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