شكرا لقرائتكم خبر النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار (أفق لا متناه: الاستثمار اليوم لصياغة الغد)، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) بالرياض، حيث ستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزا لمستقبل مزدهر ومستدام.

كما أعلنت المؤسسة عن عقد «قمة الأولوية» في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تحت عنوان (الاستثمار في الكرامة)، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعد القمة جزءا من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

ومن المقرر أن تكون «قمة الأولوية» منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، أهمية القمة، وقال «دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي دول حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف القادم لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية سيكون تركيزنا في قمة الأولوية على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع»، ومن الأهداف الرئيسة لقمة الأولوية هو ربط أمريكا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية، وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال المبادرة في ريو.