شكرا لقرائتكم خبر عن مركز خدمة عملاء كهرباء البحيرة يستضيف طلاب المدارس للتعرف على النظام الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سابقة هى الأولى بمركز خدمة عملاء الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، استضاف مركز خدمة عملاء النموذجى التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي ، عدد من الطلاب بالمرحلة الابتدائية للتعرف على الخدمات الذكية لقطاع الكهرباء.

و حرص مدير مركز خدمة عملاء الكهرباء بالبحيرة على شرح طرق شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال المركز و سداد الفواتير اليكترونيا بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط للطلاب عن المنطقة الذكية بالمركز.

وكان المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أكد ان جميع قطاعات الشركة تعمل على رفع مستوى الخدمة واحداث نقلة نوعية في الأداء من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تجربة العميل والسعي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وبناء على ذلك تستهدف الشركة الإجراءات الاتية: -

- استكمال تطوير صالات خدمة العملاء بجميع مراكز الخدمة الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع عملاء الشركة ويحقق رضا العميل.

- التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور لتسهيل أداء الخدمة وتقليل الوقت اللازم لها (المنصة).

- الاستمرار في تدريب ورفع كفاءة العاملين لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

- يتم رفع سرعات شبكات الـ VPN طبقا لحجم الأعمال المستغلة والمتوقعة لكل فرع وتحويل شبكات الربط الخاصة فى ديوان عام الشركة من كابلات نحاسية الى كابلات فايبر.

- التوسع في ربط جميع الأقسام داخل الهندسات بالمنصة الاليكترونية .

- استكمال الأعمال الخاصة بالأمن السيبراني في مبنى الديوان العام.

- استكمال رفع الاحداثيات والانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل منظومة الـ GIS.

- البدء بتجهيز مركز معلومات DATA CENTER تمهيدا لاستخدام العدادات الذكية SMART METERS)).

- التوسع في تأمين أنظمة البنية التحتية لنظم المعلومات .

- التوسع في استخدام Flash Modem لتأمين الاتصال بالهندسات من خلال شركات مختلفة.

- البدء في التجهيزات الخاصة بمنظومة الشحن الموحد.

- استكمال برنامج التحصيل الموحد لصغار المشتركين وربطه مع ماكينات التحصيل.

- البدء في تشغيل البرنامج الموحد للسرقات والضبطية القضائية.



