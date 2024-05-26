شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة يواصل تسليم أراضى بيت الوطن بالمرحلة الثامنة التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالبلوك B أرقام (15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 53 – 54 - 55)، اليوم الخميس 23/5/2024، والقطع أرقام (56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع أرقام (83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95 - 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101– 102 – 103 - 114)، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45)، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع أرقام (46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 71 – 78 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89)، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 36 – 40 – 43 – 45 – 46 - 47)، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع بالمنطقة E أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – ومن 33 : 41)، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 42 : 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع بالمنطقة F أرقام ( 2 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 - 33 – 37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45)، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 46 : 61، يوم الخميس 13/6/2024، والقطع أرقام (62 – 63 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 - 72 – 77 – 83 – 84 – 85 – 88 - 89)، يوم الأحد 23/6/2024، وتخصيص الأيام من 24 : 26/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.