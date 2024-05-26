شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع بمدينة ستريزا في إيطاليا. الوضع الاقتصادي العالمي وحضر الجدعان أربع جلسات تناولت الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن "النهج متعدد الأبعاد" المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، إذ تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد. دعم المدفوعات عبر الحدود وذكر أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في العام 2020م اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود.

ونتج عن ذلك إنشاء مجموعة تنسيق المدفوعات عبر الحدود لتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات عالمياً، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.

والتقى الجدعان على هامش أعمال الاجتماع عددًا من الوزراء وقادة المنظمات العالمية، وناقش معهم أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

