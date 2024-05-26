شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تدرس إجراءات لمواجهة الصادرات الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أنها تدرس اتخاذ إجراءات ضد إغراق الصين للأسواق العالمية بصادراتها المصنعة.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، إن هناك حاجة إلى التأكيد على "التكافؤ في الفرص" بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. الصادرات الصينية وأضاف البيان: أنها "ستراقب الآثار السلبية المحتملة لفرط الإنتاجية"، زاعمين أن الصين توجد "فرط الإنتاجية" هذا عن علم ثم تغرق أسواقهم بالبضائع بأسعار منخفضة على نحو غير طبيعي، مما يضر بأعمالهم التجارية المحلية.

وقالوا: "بينما نعيد التأكيد على مصالحنا في تعاون متوازن ومتبادل، نعرب عن مخاوفنا إزاء انتهاج الصين سياسات شاملة غير سوقية وممارسات تقوض عمالنا وصناعاتنا ومقاومتنا الاقتصادية".

وكانت الولايات المتحدة ذكرت الأسبوع الماضي أنها سترفع الرسوم على المركبات الكهربائية الصينية بنسبة 100 % مما يحظرها عمليًا من السوق. توتر بسبب الصادرات الصينية في الأسواق الأجنبية والاتحاد الأوروبي عضو "غير مصنف"، ما يعني أنه يشارك في الاجتماعات، لكنه لا يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، التي تتولاها إيطاليا حاليًا.

وزادت التوترات بسبب الصادرات الصينية في الأسواق الأجنبية، فيما تتهم واشنطن وأوروبا بكين بدعم قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة بأموال دعم حكومي هائل.