شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة التأكد من سلامة عداد الكهرباء قبل شراء عقار جديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من المواطنين يتعرضون لعمليات تضليل خلال شراء الوحدات العقارية بشكل عام وفى قانونية عداد الكهرباء بشكل خاص، فالكثير يكتشف بعد شراء الوحدة السكنية بأنه لا يمكن تركيب عداد كهرباء قانونى لهم بعد الشراء، لذلك يرصد الخليج 365 لقرائه طرق التأكد من سلامة عداد كهرباء، وفيما يلى طرق التأكد من قانونية العداد:



1- لا بد من الاطلاع على عقد ملكية الأرض من صاحب العقار.

2- يجب مراجعة الحى التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفته لضمان تركيب عداد كهرباء قانونى.

3- التأكد من مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلى للعقار.

4- فى حالة مخالفة العقار توجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار الذى ستقوم بشراء وحدة به، للتأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بالعقار من قبل مالك العقار عبارة عن تكلفة توصيل الكابلات من أقرب محول للعقار إذا كان المبنى مخالف.

5- تعرف على قيمة مقايسة الوحدة السكنية وهى عبارة عن ثمن العداد و150 جنيهًا على كل متر.

6-فى حالة سداد صاحب العقار قيمة المقايسة يمكن التعاقد على شراء الوحدة.

7-بعد التعاقد على الوحدة السكنية توجه إلى شركة الكهرباء وقدم طلب الحصول على عداد كودى لتوصيل الكهرباء.

8-قدم صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة السكنية وصورة العقد الخاص بالوحدة.

9- سدد قيمة المقايسة وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانونى.