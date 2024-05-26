شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الأحد.. الفراخ البيضاء تسجل 90 جنيها للكيلو بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 26 مايو 2024 حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق تسليم أرض المزرعة إلي مستويات تراوحت بين 90 و 91 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين من 98 إلى 105 جنيها بسبب زيادة النفوق في المزارع جراء موجة الحر الحالية .



ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 101 و 102 جنيه والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 78 إلى 80 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 98 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 100 جنيه وقد يصل إلى 105 جنيهات في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

واستقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و 120 للأحمر و 125 للبيض البلدي .