شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي» توقع عقدا لإنتاج مسلسل تليفزيوني بـ65.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مجموعة إم بي سي، الخميس الماضي، عقد إنتاج بين شركة إم بي سي منطقة حرة المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة إم بي سي) وشركة ميد يابم الشرق الأوسط للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وهي طرف ذو علاقة، وذلك لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية، أمس السبت، مشيرة إلى أن قيمة العقد تقدر بـ65.104 مليون ريال.

وأضافت أن المسلسل التليفزيوني، مكون من 90 حلقة تحت اسم مؤقت (الأم آن)، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ الإنتاج في فبراير المقبل، وفقا لشروط وأحكام العقد.

وتبدأ مدة العقد من تاريخ التوقيع وينتهي الإنتاج للمسلسل في يناير المقبل، مع توقع تسليم جميع الحلقات بحلول فبراير 2025.

وسيكون لهذا العقد أثراً إيجابياً على القوائم المالية للشركة خلال عام 2025م.