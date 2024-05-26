شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تحصل على موافقة لزيادة رأس مالها إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية ( توبي ) على موافقة هيئة السوق المالية يوم الخميس الماضي على طلب الشركة زيادة رأس مالها.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن زيادة رأس المال ستكون من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وأضافت أن الزيادة ستكون بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.