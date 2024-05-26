شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة للاستثمار» تستحوذ على كامل حصص «المراكز الراقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع مالك حصص حقوق الملكية غير المسيطرة بشركة المراكز الراقية المحدودة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الحصص (750,000) حصة تمثل ما نسبته (13.04 %) من رأس مال شركة المراكز الراقية المحدودة وشركتها التابعة شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري للاستحواذ المحتمل والمملوكة بالكامل لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد مفتي، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وستصبح ملكية شركة الباحة للاستثمار والتنمية بعد الاستحواذ (100%) من رأس مال شركة المراكز الراقية المحدودة بدلاً من (86.96 %).

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 60 يوما من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع الاتفاق النهائي – أيهما أسبق، قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم خطي بين الطرفين.

ونوهت الشركة بتحديد الأثر المالي لاحقا.