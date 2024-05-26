شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تفوز بعقد لتشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت بـ2.42 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت شركة أديس القابضة توسعها في الكويت بفوزها بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية يوم الخميس الماضي، مع شركة نفط الكويت، فيما تبلغ قيمة العقد 2.42 مليار ريال.

وتوقعت الشركة أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، وتمتد لمدة مؤكدة تبلغ 5 سنوات مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.

و يتضمن العقد الجديد اتفاقات جديدة لتشغيل أربعة من منصات الشركة العاملة حاليا بالكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين