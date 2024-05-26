شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية» تؤسس شركة تابعة برأس مال 500 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية الخميس الماضي، على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة ستكون تحت مسمى "شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة"، وبرأس مال مبلغ وقدرة 500 ألف ريال,
وأوضحت أن ذلك بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة عدة نشاطات وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأضافت أن الأنشطة هي: أنشطة وكالات السفر، وأنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الخدمات الأرضية التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة ستكون تحت مسمى "شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة"، وبرأس مال مبلغ وقدرة 500 ألف ريال,
وأوضحت أن ذلك بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة عدة نشاطات وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأضافت أن الأنشطة هي: أنشطة وكالات السفر، وأنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الخدمات الأرضية التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.