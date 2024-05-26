الاقتصاد

«الخدمات الأرضية» تؤسس شركة تابعة برأس مال 500 ألف ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية» تؤسس شركة تابعة برأس مال 500 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية الخميس الماضي، على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة ستكون تحت مسمى "شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة"، وبرأس مال مبلغ وقدرة 500 ألف ريال,
وأوضحت أن ذلك بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة عدة نشاطات وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأضافت أن الأنشطة هي: أنشطة وكالات السفر، وأنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الخدمات الأرضية التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا