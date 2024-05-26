شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» تتقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت شركة وطني للحديد والصلب طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية، يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت على (تداول السعودية) في 30 أغسطس الماضي، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت على (تداول السعودية) في 30 أغسطس الماضي، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.