الاقتصاد

«حديد وطني» تتقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدمت شركة وطني للحديد والصلب طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية، يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت على (تداول ) في 30 أغسطس الماضي، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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