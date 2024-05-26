شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع مذكرة تفاهم لشراء مجمع تعليمي في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلّم، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع الدكتور عبدالرحمن بن سالم المنتاخ، لشراء المجمع التعليمي الخاص به في مدينة الخبر الواقع في حي العزيزية.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن توقيع المذكرة يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الشركة المستقبلية في الاستثمار في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي بالمملكة.وتهدف المذكرة لوضع الأسس التي يتم من خلالها إعداد اتفاقية البيع بين الأطراف، والالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية البيع، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة منهما.وأضافت أن مدة المذكرةمن تاريخ التوقيع ولمدة 90 يوماً قابلة للزيادة بموافقة الطرفين.وأفادت بعدم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.واتفق الطرفان على أن إنجاز البيع يتوقف على: إنجاز الدراسات النافية للجهالة للتحقق من وضع الطرف الثاني القانوني والمالي بنتائج مرضية للطرف الأول.ونوهت بأن إنجاز البيع يتوقف على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة لإتمام البيع والأمور ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الداخلية لدى الطرف الأول.