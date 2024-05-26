شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أنابيب الشرق» تقفز إلى 268 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة أنابيب الشركة المتكاملة للصناعة صافي ربح في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 يقدر بنحو 267.507 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 167.2%، مقابل 99.920 مليون ريال في السنة الماضية.ووفقا لبيان الشرة على تداول، سجلت شركة أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 268 مليون ريال للعام المالي 2023-24 , مقارنةً بـ 100 مليون ريال للعام المالي 2022-23، مدفوعًا بارتفاع مستمر في متوسط أسعار البيع بالإضافة إلى إنخفاض تكاليف الإنتاج للطن.