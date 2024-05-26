شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جزيرة تكافل» توافق على تعيين مراجعين لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد عقد الاجتماع الساعة 7:30 مساءً يوم الخميس 15/11/1445هجري الموافق 23/05/2024م،عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وبحسب الشركة تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

ووافقت الجمعية على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته، فيما تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والموافقة على تعیین (شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، و(مجموعة كرو هوروث الدولية - العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) كمراجعي الحسابات للشركة من بین المرشحین بناءً على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحدید أتعابھم.

وأفادت الشركة بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق،وفقاً للشروط الواردة في في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (1,830,000) ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل سياسات التقييم و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة العليا المحدثة.