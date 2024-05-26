شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بدجت السعودية» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (بي. دي. أو) كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 635,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، والموافقة على صرف مبلغ 3,546,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وذكرت بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 71,166,668 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 10% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلق بـ (أغراض الشركة).

ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21-06-2024م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ 20-06-2028م إذ تم انتخاب 8 أعضاء حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين.

والأعضاء المنتخبون هم: أحمد البراك، ويزيد اليحيى، وعبدالوهاب البتيري، وعبدالله آل الشيخ، وإبراهيم المعجل، ونايف آل سيف، وعلى آل منصور، وأسامة باناجة.