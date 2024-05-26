شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون: المساعد الصوتي أليكسا سيحدث نقلة في عالم الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل شركة "أمازون" على ترقية مساعدها الصوتي "أليكسا" Alexa الذي مضى على عمله عقد من الزمن لتطعمه بالذكاء الاصطناعي مخططة في ذلك إلى فرض رسوم اشتراك شهري لتعويض تكلفة التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرت مصادر مطلعة على خطط أمازون المقبلة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. نسخة أكثر تطورًا ستطلق شركة التكنولوجيا والتجزئة العملاقة نسخة أكثر تطورًا من أليكسا في وقت لاحق هذا العام مما قد يجعلها قادرة على التنافس بشكل أفضل مع روبوتات الدردشة التوليدية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركات عدة بما في ذلك "جوجل" و"أوبن إيه آي" وفقًا لمصدرين مطلعين. اشتراك أليكسا الجديد قال أحد المصادر إن اشتراك أمازون في أليكسا لن يتم تضمينه في عرض برايم الذي تبلغ قيمته 139 دولارًا سنويًا ولم تحدد أمازون بعد المستوى السعري.

في حين أبهرت أمازون المستهلكين بمهام أليكسا الصوتية في عام 2014 إلا أن قدراتها أصبحت قديمة الطراز وسط القفزات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي. تهديدات المنافسين في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن نسخة جديدة من جي بي تيGPT-4o تتمتع بالقدرة على إجراء محادثات ثنائية الاتجاه يمكن أن تكون أعمق بكثير من أليسكا.

وسبق أن كشفت شبكة بيزنس إنسايدر لأول مرة عن خطط أمازون لتطوير أليكسا وإطلاق خطة اشتراك مدفوعة جديدة في عام 2024.

اقرأ أيضاً: نتائج أرباح الشركات الأمريكية الكبرى تفوق التوقعات مع صعود الأسهم

وقال ديفيد ليمب الإداري الرفيع في أمازون لموقع ذا فيرج في سبتمبر :"إن الشركة تفكر في فرض رسوم مقابل إصدار أكثر قوة من أليكسا". روبوتات الدردشة أدى تطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط داخليًا على أمازون ما أخضعها لضرورات الربح الصارمة والتي لايهمها أكثر من تزايد الإقبال على منتجات الشركة. هوس بيزوس أشار ثلاثة موظفين سابقين بأمازون إلى هوس مؤسس أمازون وأحد أثرى أثرياء العالم جيف بيزوس المبكر بأليكسا ووصفوه بأنه مشروعه العاطفي ما يعني أن أي تأثير قد يطوي أهمية أليكسا لن يكون موضع ترحيب ما قاد إلى إنفاق أكبر للحصول على المزيد من العوائد.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأمريكية تلاحق جيف بيزوس وتهدد ثروته.. فما السبب؟

تغير نهج الشركة من أليكسا بعدما تولى آندي جاسي منصب الرئيس التنفيذي لأمازون في عام 2021 وفقًا لثلاثة مصادر، قالوا إن جاسي اتُهم بإضفاء الطابع القانوني على أعمال أمازون خلال الوباء وهو ما جعل أليكسا أقل في أولوية الشركة. أليكسا وخطاب المساهمين أشارت أمازون في خطاب إلى المساهمين صدر الشهر الماضي أن الشركة تعمل على إنتاج عددٍ من التطبيقات المتناسبة مع جين إيه آي لخدمة عملاء أمازون مضيفة أن ذلك يتضمن تقديم نموذج ”أليكسا بشكل أكثر ذكاءً”.

اعتبارًا من عام 2023، قالت أمازون إنها باعت أكثر من 500 مليون جهاز يدعم أليكسا ما عمل على منح الشركة موطئ قدم في هذه الجزئية فقط لدى المستهلكين. تكلفة الذكاء الاصطناعي قدّر أحد المصادر تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أليكسا بـ 2 سنتًا لكل استعلام وقال إنه تم طرح نقطة تسعير بقيمة 20 دولارًا.

واقترح آخر أنه يجب أن يكون بمبلغ مكون من رقم واحد بالدولار الأمر الذي من شأنه أن يقوض عروض الاشتراك الأخرى.

تتقاضى "أوبن إيه آي" من شات جي بي تي نحو 20 دولارًا شهريًا مقابل نماذجها المتقدمة. مساعي أمازون تسعى أمازون إلى اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي أسوة بالشركات الأخرى حيث أنفقت 2.75 مليار دولار لدعم شركة "آنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ما يجعل ذلك أكبر استثمار لأمازون عبر تاريخها الممتد لثلاثة عقود.