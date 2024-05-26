شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 12 مليون سهم لـ«سماسكو» بـ«تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وكان سعر الطرح النهائي لشركة سماسكو في اكتتابها العام الأولى بالسوق الرئيسية (تداول السعودية) قد حدد عند 7.5 ريال للسهم الواحد. سعر الطرح النهائي يعد سعر الطرح النهائي لشركة سماسك هو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، والمترواح بين 7. - 7.5 ريال، فيما بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال.

وسيخصص 12 مليون سهم كحد أقصى في اكتتاب الأفراد، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستدرج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.



ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.

وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.

وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها. الحد الأدنى والأعلى للأفراد وذكرت الشركة على موقعها أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، في يبلغ الحد الأعلى 2.5 مليون سهم.

وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل. رد الفائض وأضافت أن رد الفائض -إن وجد- سيكون في 10 يونيو 2024. صافي متحصلات الطرح وسيوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات).

وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة. إدراج 4 شركات في تاسي خلال مايو وكشفت تداول السعودية، عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.

وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.

وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، طرحت 49.8 مليون سهم للاكتتاب، وبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر.

وأشارت إلى أن شركة مياهنا طرحت نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما بدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر ذاته.

وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب اليوم، بينما ينتهي غدا الإثنين. الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الأحد اكتتاب شريحة الأفراد في 12 مليون سهم للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو"، في حين تنتهي فترة الاكتتاب غدا الإثنين 27 مايو 2024.وكان سعر الطرح النهائي لشركة سماسكو في اكتتابها العام الأولى بالسوق الرئيسية (تداول السعودية) قد حدد عند 7.5 ريال للسهم الواحد.يعد سعر الطرح النهائي لشركة سماسك هو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، والمترواح بين 7. - 7.5 ريال، فيما بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال.وسيخصص 12 مليون سهم كحد أقصى في اكتتاب الأفراد، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستدرج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.وذكرت الشركة على موقعها أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، في يبلغ الحد الأعلى 2.5 مليون سهم.وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل.وأضافت أن رد الفائض -إن وجد- سيكون في 10 يونيو 2024.وسيوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات).وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة.وكشفت تداول السعودية، عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، طرحت 49.8 مليون سهم للاكتتاب، وبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر.وأشارت إلى أن شركة مياهنا طرحت نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما بدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر ذاته.وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب اليوم، بينما ينتهي غدا الإثنين.