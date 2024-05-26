شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، عند آخر مستوياته.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين خلال العام الحالي.

وأبقى البنك على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم، 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم عند 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم 12.56 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم، 12.50 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة عند 12.48 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المتحد 12.53 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 12.50 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه المصري واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي، عند 12.50 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.59 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني 12.42 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند 12.47 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.