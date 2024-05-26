شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الخريف» على أساس سعر 162.80 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة يوم الخميس الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيان على تداول السعودية فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 162.80 ريال لهذا اليوم الأحد 18/11/1445هـ الموافق 26/05/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 20/11/1445هـ الموافق 28/05/2024م.
ووفقا لبيان على تداول السعودية فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 162.80 ريال لهذا اليوم الأحد 18/11/1445هـ الموافق 26/05/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
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