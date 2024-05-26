- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الريال مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
أسعار العملات الأجنبية
اليورو: 4٫06797 مقابل الريال الواحد 0٫24568
الدولار: 3٫74980 مقابل الريال الواحد 0٫26668
درهم إماراتي: 1٫02091 مقابل الريال الواحد 0٫97952
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76351
دينار أردني: 5٫28967 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي: 12٫22078 مقابل الريال الواحد 0٫08187
الريال القطري: 1٫02974 مقابل الريال الواحد 0٫97112
الدرهم المغربي: 0٫37674 مقابل الريال الواحد 2٫65698
الجنيه المصري: 0٫07957 مقابل الريال الواحد 12٫56730