سعر الريال مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫06797 مقابل الريال الواحد 0٫24568

الدولار: 3٫74980 مقابل الريال الواحد 0٫26668

درهم إماراتي: 1٫02091 مقابل الريال الواحد 0٫97952

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76351

دينار أردني: 5٫28967 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫22078 مقابل الريال الواحد 0٫08187

الريال القطري: 1٫02974 مقابل الريال الواحد 0٫97112

الدرهم المغربي: 0٫37674 مقابل الريال الواحد 2٫65698

الجنيه المصري: 0٫07957 مقابل الريال الواحد 12٫56730