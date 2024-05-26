شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدعم الخبز على بطاقات التموين، حيث تبلغ تكلفة انتاج رغيف الخبز المدعم نحو 125 قرشا في حين تطرحه وزارة التموين على البطاقات بسعر 5 قروش فقط، حيث تتحمل فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن .

وأضاف عبد الغفار السلامونى، ان سعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في خلط نسبة من الذرة حوالي 20% الى القمح المستخدم في انتاج الخبز المدعم يوفر ما يقرب من 600 مليون دولار ويقلل فجوة استيراد القمح من الخارج، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لسد العجز فى انتاج القمح المحلى .

وأشاد عبد الغفار السلامونى بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين رغم ارتفاع اسعار مستلزمات عناصر الإنتاج حتى وصل تكلفة انتاج الرغيف لنحو 125 قرشا ومع ذلك تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بطرح الخبز بسعر 5 قروش للرغيف فقط، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا.

كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى للعام الجارى 2024، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن قمح محلى هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.