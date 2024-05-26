الاقتصاد

تحديد النطاق السعري لسهم «الليف العالمية» بين 46 - 50 ريالا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لسهم «الليف العالمية» بين 46 - 50 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة الخير كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الليف العالمية للخدمات البيئية النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية "نمو"، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النطاق السعري حدد بين 46 - 50 ريالا للسهم الواحد.

طرح 1.5 مليون سهم

تتمثل عملية الطرح بطرح 1.5 مليون سهما عاديا تمثل نسبة 30% من رأس المال الشركة.
ويخصص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (249,999) سهم.
وقالت إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين: تبدأ اليوم الأحد (الموافق 26/05/2024م) وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس (الموافق 30/05/2024م).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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