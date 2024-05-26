شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لسهم «الليف العالمية» بين 46 - 50 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الليف العالمية للخدمات البيئية النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية "نمو"، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النطاق السعري حدد بين 46 - 50 ريالا للسهم الواحد.
ويخصص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (249,999) سهم.
وقالت إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين: تبدأ اليوم الأحد (الموافق 26/05/2024م) وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس (الموافق 30/05/2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النطاق السعري حدد بين 46 - 50 ريالا للسهم الواحد.
طرح 1.5 مليون سهمتتمثل عملية الطرح بطرح 1.5 مليون سهما عاديا تمثل نسبة 30% من رأس المال الشركة.
ويخصص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (249,999) سهم.
وقالت إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين: تبدأ اليوم الأحد (الموافق 26/05/2024م) وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس (الموافق 30/05/2024م).