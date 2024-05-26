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شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «الأفق» في السوق الموازية بنسبة 681.98% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الأفق التعليمية في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لـ500 ألف سهم عادي.
وتمثل الأسهم المطروحة نسبة 20% من أسهم الشركة، فيما يبلغ سعر الطرح 54 ريالا للسهم الواحد.
وبلغت نسبة التغطية 681.98% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 1445/11/04هـ (الموافق 2024/05/12م) وانتهت بنهاية يوم الإثنين 1445/11/12هـ (الموافق 2024/05/20م).
وستكمل شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة الأفق التعليمية في السوق الموازية "نمو".
وتمثل الأسهم المطروحة نسبة 20% من أسهم الشركة، فيما يبلغ سعر الطرح 54 ريالا للسهم الواحد.
وبلغت نسبة التغطية 681.98% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 1445/11/04هـ (الموافق 2024/05/12م) وانتهت بنهاية يوم الإثنين 1445/11/12هـ (الموافق 2024/05/20م).
وستكمل شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة الأفق التعليمية في السوق الموازية "نمو".