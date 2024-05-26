شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 27478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 33683 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 11813 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 6024 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 8704 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 6938 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ليسيكو مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.075 مليون وثيقة بدلًا من 3.070 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 285 ألف سهم، 35.3 مليون سهم، 60 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 36 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العامة لصناعة الورق-راكتا، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 14354 سهم، 35.3 مليون سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 907 أسهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق القرى السياحية، والقلعة للاستثمارات المالية 38.3 ألف سهم، 2000 سهم، 1.65 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركتا إي أف جي القابضة، كابيتال القابضة، شراء الأولى عدد 25 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 325.2 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.181 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 776.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 204.6 مليون جنيه مقارنة مع 106.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 2.99 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 1.015 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 194.6%، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 304.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 286.7%.

حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 14.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 32.12%، وبلغ صافي الخسارة 19.7 مليون جنيه مقارنة مع 14.6 مليون جنيه، بنسبة نمو 34.75%.

وحققت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 11.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 5.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح 4.9 مليون جنيه مقارنة مع 967 ألف جنيه، بنسبة نمو 411%.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية العربية، صافي مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 157 مليون جنيه مقارنة مع 115.2 مليون جنيه.

وحققت شركة ليسيكو مصر، أرباح قدرها 477.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 89 مليون جنيه، وترجع أسباب الزيادة في الأرباح إلى زيادة الإيرادات التمويلية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمقدار 355 مليون جنيه، وانخفاض المصروفات التمويلية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمقدار 60 مليون جنيه.