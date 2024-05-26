شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المنافسة: قريبا الإعلان عن قضية جديدة فى قطاع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قرب إعلان الجهاز عن تفاصيل قضية جديدة في قطاع التعليم، فيما رفض ممتاز الافصاح عن تفاصيل القضية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صباح اليوم، لمناقشة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، والإجراءات التي تم اتخذها، وموعد بدء تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على القانون، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات.