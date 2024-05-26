شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير فى أسعار السبائك الذهب بمصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الأحد 26 مايو 2024 في السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوطا ملحوظا إلي 3560 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3560 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8900 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35600 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71200 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 110716 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 178000 جنيه.