شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية: اعتماد صندوق تأمين العاملين بشركة النيل للنقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2428 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة للنقل البري.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 116 لسنة 2024، اليوم الأحد، على:

وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 61.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنةً بـ48.9 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.3 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 17.2%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ103.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.6%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.























