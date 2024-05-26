شكرا لقرائتكم خبر عن 11.3مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2022/2023.

وكان من أهم مؤشراتها بلــغ إجمالي كمية الميــــاه النقية المنتجة 11.3مليار م3 عـام (2022/ 2023) مقابل 11.2 مليار م3 عـام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها1.1٪، و بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة مــن المـياه السطحية (نهـر النيل) 1137محطـة بكمية انتاج قدرها 10.1 مليـار م3عام (2022/2023).

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن الميـاه الإرتوازية 1559 محطـة بكــمية انتــاج قــدرهـا واحد مليار م3 عام (2022/2023).، و بلغ إجمالى عدد محطـات الميـاه النقية المنتجة من ميـاه الآبــــار40 محطة بكمية انتاج قدرها 0.04مليـار م3 عام (2022/2023).

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 56 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام (2022/2023)، و بلــغ إجمالي كمية الميـاه النقيــة المســتهلكة 8.9 مليـار م3 عـام (2022/2023)مقابل 8.8 مليار م3 عام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وبلغ متوسط نصيـب الفرد من الميـاه النقيـة المنتجـة 106.6 م3عام (2022/2023) مقـابل 106.9 م3 عـام (2021/ 2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، و بلغ متوسط نصيب الفرد من الميـاه النقيـة المستهلكـة 84 م3عام (2022/2023) مقـابل 83.9 م3 عــام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

وبلغـت نسبة الفاقـد مـن المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشـرب والصـرف الصحي 26.1٪ عام (2022/2023) مقابـل 26.5٪ عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪، وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99.4٪، بينمـا بلغت هذه النسبة لمحطـات الانتاج التـابعة لهيئة قنـاة السويس 96.4٪ عـام (2022/2023).

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشـركة القـابضة 98.5٪ بينما بلغت 97٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام (2022/2023).

وبلغ إجمالى عدد محطـات الصرف الصحى المعالج 508 محطة عام (2022/2023) مقابـل 484محطة عـام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 5٪، وبلغ إجمالي كمـية الصرف المعالج 5.4 مليار م3 عام (2022/2023)، مقـابل 5.23 مليـار م3 عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪.