شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب "رئيس هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد محطات الصرف الصحى بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة بدر، ومنها محطات الصرف الصحي ورافع مياه للشرب بالمدينة، يرافقه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مجموعة من الأعمال التي تمت مؤخراً برافع الصرف الصحي رقم ٣، حيث تم رفع كفاءة نظام التشغيل والمراقبة والتحكم بمولد القدرة الكهربية الاحتياطي بالمحطة، كما تم توريد محرك ببادئ الحركة للطلمبة الرئيسية رقم 1 بالمحطة، وذلك لرفع كفاءة تشغيل المحطة.

كما تم المرور على محطة الصرف الصحى الرئيسية رقم ١، والتى تخدم منطقة الحى الأول ومركز المدينة، وعمارات الاسكان الاجتماعي منطقة ٢٢٢ عمارة، والمناطق الصناعية غرب الروبيكى ونقل مياه الصرف الصحي إلى برك الأكسدة.

وفي السياق ذاته، تم المرور على محطة رفع الصرف الرئيسية رقم ٦ بطريق الروبيكى، والتى تخدم المناطق الصناعية شرق الروبيكى ومنطقة ١٦٠٠ فدان، والحى المتميز، ومنطقة سكن مصر وزهرة العاصمة ومياه الصرف الواردة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تجربة تشغيل جميع الطلمبات بالمحطة وتعمل بحالة جيدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، محطة المعالجة الثلاثية بطريق الروبيكى بطاقة ٢٥ ألف م٣/ يوم "مرحلة أولى "، ومتابعة أعمال رفع كفاءة الفلتر رقم ٦ بالمحطة، وقد تم تجربة تشغيل المحطات على مولدات الكهرباء الاحتياطية، للتأكد من مدي جاهزيتها.

كما تابع مسئولو الإسكان، موقف مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة.