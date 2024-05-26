شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لرؤساء شركات الكهرباء بعد زيادة الخسائر المالية بسبب "الفقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لعقد اجتماع طارئ معهم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بسبب زيادة الخسائر المالية ببعض شركات توزيع الكهرباء غير المسبوقة نتيجة ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة الذى بلغ فى إحدى الشركات 60% من إجمالى الطاقة المنتجة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاجتماع سيكون بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء، وبحضور الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والقيادات التنفيذية لشركات التوزيع وعدد من قيادات الوزارة .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد شاكر، سيناقش مع كل شركات التوزيع اسباب زيادة نسبة الفقد وخاصة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى وصل إلى 60% ببعض المناطق، بالإضافة إلى خفض المتأخرات لدى العديد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام التى تتجاوز عشرات المليارات وكذلك تنشيط معدلات تحصيل قيمة استهلاك كهرباء المنازل على مستوى الشركات.