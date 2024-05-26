شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2.2% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت2.2%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 2.9%.

وسجلت أسعارالنفط 81.84 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم شهر أغسطس، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.72 دولار للبرميل، عند التسوية الجمعة.

وذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "أن أهم العوامل التى تسببت فى انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت اقتراب السوق النفطية من حالة Contango، وهي الحالة التي ترتفع فيها قيمة العقود المستقبلية للنفط الخام عن قيمة العقود لأقرب شهر استحقاق، في ظل انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات الفورية، ومن ثم تبدأ شركات الطاقة في تخزين النفط.

وتابع التقرير ،ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير متوقع بلغ حوالي 1.8 مليون برميل، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع وكذلك التوقعات بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب في أكبر مستهلك عالمي للنفط.