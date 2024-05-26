شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نهاية فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم «سماسكو» والان نبدء بالتفاصيل



وكان سعر الطرح النهائي لشركة سماسكو في اكتتابها العام الأولى بالسوق الرئيسية (تداول السعودية) قد حدد عند 7.5 ريال للسهم الواحد.

سعر الطرح النهائي النطاق السعري يعد سعر الطرح النهائي لشركة سماسك هو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، والمترواح بين 7. - 7.5 ريال، فيما بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال. اكتتاب سماسكو وسيخصص 12 مليون سهم كحد أقصى في اكتتاب الأفراد، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستدرج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. عدد الأسهم المخصصة ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.

وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.



وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها. الحد الأدنى والأعلى للأفراد وذكرت الشركة على موقعها أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، في يبلغ الحد الأعلى 2.5 مليون سهم.

وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل. رد الفائض وأضافت أن رد الفائض -إن وجد- سيكون في 10 يونيو 2024. صافي متحصلات الطرح وسيوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات).

وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة. الدمام - شريف احمد - تنتهي غدا الإثنين فترة اكتتاب شريحة الأفراد في 12 مليون سهم للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو".وكان سعر الطرح النهائي لشركة سماسكو في اكتتابها العام الأولى بالسوق الرئيسية (تداول السعودية) قد حدد عند 7.5 ريال للسهم الواحد.سعر الطرح النهائييعد سعر الطرح النهائي لشركة سماسك هو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، والمترواح بين 7. - 7.5 ريال، فيما بلغ حجم الطرح 900 مليون ريال.وسيخصص 12 مليون سهم كحد أقصى في اكتتاب الأفراد، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستدرج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.وذكرت الشركة على موقعها أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، في يبلغ الحد الأعلى 2.5 مليون سهم.وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل.وأضافت أن رد الفائض -إن وجد- سيكون في 10 يونيو 2024.وسيوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات).وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة.