شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.2%، عند 11850 نقطة، وبتداولات بلغت 4.370 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 164.903 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.615 تريليون ريال. انخفاض أسهم 166 شركة انخفضت أسهم 166 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 55، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بوبا العربية، والأسماك، ورعاية، وإم آي إس، وأنابيب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والصناعات الكهربائية، ومعادن، والسعودي الألماني الصحية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 26638 نقطة، وبتداولات بلغت 29.582 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.137 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.031 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 87 شركة مدرجة في السوق الموازية.