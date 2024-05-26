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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: استقطاب 45 تطبيقا بمعرض التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، إن معرض التطبيقات الإلكترونية 2024، يستهدف روّاد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الإلكترونية، وعموم المهتمين بالتجارة الإلكترونية، إذ تسعى الغرفة لاستقطاب أكثر من 45 تطبيقاً الكترونياً مُميزاً.
ودعا الرزيزاء، أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، وتحقيق الانتشار والتوسع من التجارة الإلكترونية، والمصممين والمبرمجين والمهتمين بمجال التطبيقات الإلكترونية للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 في نسخته الثانية.
ويقام معرض التطبيقات الإلكترونية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية يومي 3 و4 من يونيو المقبل في مقر الغرفة الرئيس.
يذكر أن المشاركة في المعرض مشروطة بأن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، حاصلاً على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون التطبيق ذا اسم واضح، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون فعّالا يعمل على جميع الأنظمة الإلكترونية المعروفة وهي: "Android-Apple store -website" كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال.
ودعا الرزيزاء، أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، وتحقيق الانتشار والتوسع من التجارة الإلكترونية، والمصممين والمبرمجين والمهتمين بمجال التطبيقات الإلكترونية للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 في نسخته الثانية.
بدر الرزيزاء
ويقام معرض التطبيقات الإلكترونية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية يومي 3 و4 من يونيو المقبل في مقر الغرفة الرئيس.
تعزيز أداء السوق المحلينوه بأن نجاح النسخة الأولى من معرض التطبقات الإلكترونية كان حافزاً لمواصلة تنظيم المعرض في نسخته الثانية، متطلعاً لتحقيق النجاح لهذا المعرض نظراً لما يحتويه من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.
يذكر أن المشاركة في المعرض مشروطة بأن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، حاصلاً على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون التطبيق ذا اسم واضح، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون فعّالا يعمل على جميع الأنظمة الإلكترونية المعروفة وهي: "Android-Apple store -website" كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال.