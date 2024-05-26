شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك»: انتقال ملكية «حديد» إلى صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، على الموافقات النهائية من الجهات المختصة واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وكانت شركة سابك قد أعلنت على موقع (تداول) بتاريخ 3 سبتمبر 2023م ، توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على كامل حصة شركة (سابك) في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).
الجدير بالذكر إن القيمة الإجمالية للصفقة، كما أعلن عنه سابقا، تبلغ 12.50 مليار ريال.
وسيحدد سعر البيع النهائي لاحقا بعد استكمال ما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، والمتوقع بأن يكون خلال النصف الثاني من عام 2024م.
وكانت شركة سابك قد أعلنت على موقع (تداول) بتاريخ 3 سبتمبر 2023م ، توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على كامل حصة شركة (سابك) في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).
الجدير بالذكر إن القيمة الإجمالية للصفقة، كما أعلن عنه سابقا، تبلغ 12.50 مليار ريال.
وسيحدد سعر البيع النهائي لاحقا بعد استكمال ما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، والمتوقع بأن يكون خلال النصف الثاني من عام 2024م.