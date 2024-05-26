شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة «المجموعة السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

وكان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة السعودية

للاستثمار الصناعي بتاريخ 8-11-1445هـ الموافق 16-5-2024م تمّ فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في 17-5-2024م ولمدّة أربع سنوات، وتنتهي في 16-5-2028م.

ويتضمن تشكيل لجنة المراجعة من: د. سعد الرويتع، وعبدالله الشهري، ومحمد السهلي.

وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار من: م. خليل الوطبان، سليمان القويز، وسعيد الحضرمي، وعبدالرحمن السماعيل.

ويتضمن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: د. سعد الرويتع، وعبدالله الشهري، ود. خالد الثميري.

وقرر المجلس تشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة، وتتضمن: إياد الحسين، وسعيد الحضرمي، وإبراهيم الحربي.