الاقتصاد

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة «المجموعة السعودية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
وكان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة السعودية
للاستثمار الصناعي بتاريخ 8-11-1445هـ الموافق 16-5-2024م تمّ فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في 17-5-2024م ولمدّة أربع سنوات، وتنتهي في 16-5-2028م.
ويتضمن تشكيل لجنة المراجعة من: د. سعد الرويتع، وعبدالله الشهري، ومحمد السهلي.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار من: م. خليل الوطبان، سليمان القويز، وسعيد الحضرمي، وعبدالرحمن السماعيل.
ويتضمن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: د. سعد الرويتع، وعبدالله الشهري، ود. خالد الثميري.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة، وتتضمن: إياد الحسين، وسعيد الحضرمي، وإبراهيم الحربي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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