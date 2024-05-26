الاقتصاد

تشكيل لجنة المراجعة بمجلس إدارة «البحر الأحمر العالمية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ 2024/05/10 م وتنتهي بتاريخ 2027/05/9 م ، بناءً على قرار مجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تتكون اللجنة برئاسة محمد المنجد، وعضوية كل من: سامي محفوظ، ومحمد جزيل، ود. مازن حسونة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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