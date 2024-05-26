شكرا لقرائتكم خبر عن «البحري»: إنهاء مذكرة التفاهم مع «الغاز» لإنشاء شركة بمجال النقل البري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إنهاء مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لعدم جدوى إنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية لكلا الطرفين وذلك بعد إعداد الدراسات اللازمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت (البحري) قد أعلنت توقيع ذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت (البحري) قد أعلنت توقيع ذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية