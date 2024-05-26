شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": نسب الفقد غير مقبولة ووجهت بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه اجتمع برؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ظهر اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمناقشة أسباب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والتى نتج عنها زيادة الخسائر المالية ببعض شركات توزيع الكهرباء بشكل غير مسبوق.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نسب الفقد بالشبكة الكهربائية أصبحت غير مقبولة، لافتاً إلى أنه طالب من رؤساء شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بإرسال تقرير أسبوعى عن حملات ضبط سارقي التيار الكهربائى و نسب الفقد بالشبكة و خاصة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتابع شاكر، أن هذا الاجتماع الغرض منه هو إحداث نوع من الشدة على قيادات شركات التوزيع للحفاظ على حق الدولة وحق المواطن أيضا فى الحصول على تيار كهربائى مستقر لا يتأثر بسرقات التيار والإضرار بالشبكة التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.