شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد.. على رأسها "الطاقة" بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.1%، على التوالي، أعقبه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.5%، على التوالي، يليهم قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%.

وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، 0.6%، على الترتيب، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 729.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.93%، واستحوذت المؤسسات على 24.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 242.5 مليون جنيه، 504.9 ألف جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 327.3 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 27539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 33769 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 6038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8735 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.