الدولار يتراجع في البنوك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وفيما يلي سعر الدولار في 9 بنوك:

البنك الأهلي المصري: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.