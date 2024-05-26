الدولار يتراجع في البنوك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وفيما يلي سعر الدولار في 9 بنوك:
البنك الأهلي المصري: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.